الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين فى الخليل وأريحا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز السام فى بلدة بيت أمر بشمال الخليل، فيما اعتقلت أربعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفاد الناشط الإعلامي الفلسطيني في بيت أمر محمد عوض - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة (شمال بيت زعته)، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو مارية (32 عاما)، وهو أسير محرر أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، معتز العويوي (34 عاما) من مدينة الخليل، وإياد أبو عليان (18 عاما) من بلدة يطا، ووليد مزين (44 عاما) من مخيم العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن شاكر عمارة (59 عاما) بعد أن داهمت منزله في المخيم.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.