شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن إصابة رضيع عمره 3 أشهر بفيروس كورونا فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، اليوم الإثنين، عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وأكد الشخرة - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت أمس تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل، الذي أعلن إصابته مساء أول أمس في بيت أولا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما انضمت طولكرم للمحافظات الخالية من الإصابات بعد شفاء آخر حالة فيها.وأضافت أنه من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.

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ودعت وزيرة الصحة جمهور المواطنين مجدداً إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي بعد قدومهم من الداخل.

وقالت وزيرة الصحة، إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، 30 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.