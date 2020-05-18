الجيش الليبي يعلن تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، فجر الإثنين، تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية من طراز "بانتسير"، كانت في طريقها لدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو: "سلاح الجو وجّه فجر الإثنين ضربات جوية في المنطقة 6 كلم جنوب مطار السبعين بسرت (450 كلم شرق طرابلس) على طريق الرواغة المؤدية إلى ودان- الجفرة دمر خلالها منظومة دفاع جوي بانتسير روسية".

وأضاف أن الضربات الجوية دمرت أيضا "منظومة تشويش إلكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيا حفتر الإرهابية".

وهذه ثالث منظومة للدفاع الجوي الروسية "بانتسير" يدمرها الجيش الليبي خلال 3 أيام متتالية، إذ دمر الأولى السبت والثانية الأحد فور وصولهما إلى قاعدة "الوطية" الجوية.

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وفي السياق، أعلن قنونو في بيان منفصل لعملية بركان الغضب، "مقتل وإصابة 7 عناصر من مليشيا حفتر الإرهابية خلال 5 ضربات جوية مساء الأحد استهدفت آليات وذخائر في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس".

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).



و"الوطية"، آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيا حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.



ومنذ 4 أبريل 2019، تشن مليشيا حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

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