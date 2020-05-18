قُتلوا في إدلب...وطار بهم الذباب الإلكتروني إلى ليبيا (مرصد تفنيد الأكاذيب)

إسطنبول / إحسان الفقيه / الخليج 365المغرضون نشروا صورة حاولوا من خلالها إضفاء نوع من المصداقية على كذبتهم التي هي حلقة في سلسلة من الأكاذيب التي دأب مرصدنا على تفنيدها بالأدلة والبراهين.

الصورة هي من تصميم أحد الجنود الأتراك ممن أصيبوا في قصف جوي تعرضت له قوات تركية تتواجد في إدلب بموجب اتفاقية أستانة، حيث جمع فيها صورا لزملاء له قتلوا في هذا القصف الذي نفذته قوات النظام السوري.



ادعت مواقع وصحف وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة التركية تتكتم على أسماء القتلى والجرحى من جنودها في ليبيا.

وفي محاولة من بعضهم للإيحاء بصدق ادعاءاتهم، تساءلوا عن عدم تشييع القتلى ودفنهم سرا دون أي تغطية إعلامية أو مراسم عسكرية معمول بها في مثل هذه الحالات للاحتفاء بالذين ضحوا بأرواحهم من أجل تركيا وشعبها.

وأرفق مغردون صورة تضم عددا من الجنود الأتراك بالزي العسكري "زعم" بعضهم أنهم قتلوا في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وآخرون قالوا إنهم في معارك قرب قاعدة الوطية التي تعد اليوم، آخر معقل عسكري مهم تحت سيطرة الانقلابي المتمرد خليفة حفتر في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وفي طريقه للسقوط بيد الحكومة الليبية.

احفاد عمر المختار #ليبيا V العصملي



احفاد عمر المختار ارسلوا قتلي اتراك بتوابيت لانهم فكروا عبثا باحتلال اراضي

ليبيا الطاهرة و سرقة نفطها



لا يمكن للغزاة و المرتزقة ان ينتصروا علي احفاد المختار



احفاد عمر المختار اما يموت او ينتصر

لا حل آخر



قتلي الجنود الأتراك في ليبيا 👇 pic.twitter.com/AzEyyIvUCn — Dir.Alwoqayan ⚖️ الوقيان الكويت جبلة (@kwkw707) March 1, 2020

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الحقيقة تقول:

البحث والتدقيق من قبل فريق مرصد تفنيد الأكاذيب توصل إلى حقيقة أنه ليس هناك من قتلى أتراك في ليبيا، حيث لم تعلن الجهات التركية عن ذلك في حين سبق لها أن أعلنت مرات عدة عن قتلى أتراك في سوريا، هذا أولا.

أما ثانيا، فإن الصورة التي نشرتها مواقع ألكترونية معروفة بمواقفها المسبقة من تركيا وروجها مغردون، فهي لجنود أتراك سقطوا في سوريا.

تلك الصورة هي نفسها الصورة المنشورة في عدد من المواقع التركية التي تشير إلى مقتل 34 جنديا تركيا في قصف تعرضوا له من قبل قوات النظام السوري في 28 فبراير الماضي في محافظة إدلب بالشمال السوري.



https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/soz-de-mutabakat-da-bitti-41458726



وحقيقة الصورة هي من تصميم الرقيب التركي "Ayhan Ertemiz"، الذي أصيب بجروح جراء القصف الجوي للنظام السوري، وهو صديق للجنود القتلى عرفانا بصنيعهم وتذكيرا بتضحياتهم.



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