دببة تجبر سكان إستونيا على ملازمة المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اضطر سكان أحد أحياء تالين عاصمة إستونيا للبقاء في منازلهم، الجمعة، لسبب آخر غير وباء "كوفيد-19" مع رصد دببة تجول بحرية في الشوارع.



وشوهدت الحيوانات وهي على الأرجح أم وصغارها للمرة الأولى صباح الخميس على دروب حرجية في منطقة هابيرستي، ومن ثم في موقف سيارات تابع لإحدى المدارس.

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وطلبت السلطات من سكان هذه المنطقة توخي الحذر ولجم الكلاب عندما يرون دببة والاتصال بخط الطوارئ، مضيفة أنها تواصل عمليات البحث مرجحة أن تكون الدببة غادرت الحي.

وكانت البلدية أعادت تنظيم السير سامحة فقط بوسائل النقل المشترك في حين حاولت الخدمات المعنية وصيادون مجهزون بطائرات مسيرة تحديد مكان تواجد الحيوانات.

وقد أرسلت إلى المنطقة كلاب مدربة وطبيب بيطري من دون أي نتيجة.