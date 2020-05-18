إدانة مستوطن إسرائيلى بتهمة القتل العمد بعد هجوم على أسرة فلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت محكمة إسرائيلية مستوطنا يهوديا بالقتل العمد لدوافع عنصرية اليوم الاثنين، في هجوم في عام 2015 أسفر عن مقتل زوجين فلسطينيين وطفلهما حرقا في الضفة الغربية المحتلة. وينطوي حكم محكمة اللد المركزية بإدانة عميرام بن أوليئيل (25 عاما) بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. Advertisements ودفع المتهم بأن محققين إسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف كاذب بالهجوم على منزل أسرة الدوابشة في قرية دوما. وقال محام عن أوليئيل اليوم الاثنين إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

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