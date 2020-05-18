شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة شرقى صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الاثنين، مقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة شرقى صلاح الدين، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تابعة إلى لواء ٥٢ بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز، الأمر الذى أدى إلى مقتل منتسب وجرح إثنين آخرين.

وتشهد العراق بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق،أعلنت أمس الأحد، العثور على مقر سابق لعناصر تنظيم "داعش" في قاطع الجزيرة.

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وذكرت الخلية في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" إن "محور قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات أسود الجزيرة، يتمكنون من تفتيش مناطق (أم سماره. أم الطوس. قرية البوجواد. قرية البوزهيه. الغريرايات. مطجعات .المشاعيف. أم العظام. أبو خمسه. الشعباني. الريك .تليثوات. السده والمسكار. وادي العجيج. الفلكه. شبيجه.جفه)".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير 14 عبوة ناسفة و 5 انفاق و5 أوكار للارهابيين، وتدقيق هويات العديد من الأشخاص خلال العملية"، مؤكدة أنه "تم العثور على مقر سابق لعناصر داعش الإرهابي وتوجد فيه ركائز للكرفانات مثبتة على شكل كتل كونكريتية، وقد تم تدميره، وما زالت القطعات مستمرة بواجبها".