شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والامارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقة، بينما فى الامارات تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد فى البحرين ، طقس معتدل ويكون حاراً خلال النهار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 28 تصل إلى 40 كمس أحياناً.

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الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 المد الثانى عند الساعة 23:30 الجزر الأول عند الساعة 26:16 الجزر الثانى عند الساعة 39:05 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:19 المد الثانى عند الساعة 10:08 الجزر الاول عند الساعة 07:13 الجزر الثانى عند الساعة 02:00 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 26 85 25 دبى 41 28 75 20 الشارقة 40 25 85 25 عجمان 37 27 85 30 أم القيوين 38 24 85 25 رأس الخيمة 38 25 80 25 الفجيرة 36 28 85 30 العين 42 29 55 15 ليوا 44 24 85 15 الرويس 39 24 85 35 السلع 37 24 80 30 دلما 36 25 85 30 طنب الكبرى 37 27 85 35 طنب الصغرى 37 27 85 35 أبو موسى 37 27 85 35 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً، ويكون حاراً خلال النهار، الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتصل سرعتها بعد الظهيرة من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.. والصغرى 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 80 بالمئة.. والصغرى 15 بالمئة.