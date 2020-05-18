شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكولومبيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبى مع كارمن فلاسكويز وزيرة الثقافة الكولومبية فرص التعاون الثنائى فى المجالات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنمية التعاون فى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" ودعم التراث الثقافى بين البلدين.

وأوضحت الكعبى - خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الإمارات منذ بداية أزمة فيروس "كورونا"، والجهود التى تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار عجلة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبالتعاون مع مجلسى الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية أجرت مسحا وطنيا للتعرف على التحديات التى تواجه القطاع الإبداعي، بهدف وضع البرامج والسياسات المناسبة التى تسهم فى التخفيف من الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الشركات الإبداعية.

وأشارت الكعبى إلى رغبة الإمارات فى استكشاف أوجه التعاون فى الاقتصاد الإبداعي، وتأسيس منصات ومبادرات مشتركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة فى هذه القطاعات الواعدة.

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واستعرض الجانبان أوجه تبادل الخبرات فى مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والاستفادة من مبادرة "الاقتصاد البرتقالي" التى تمثل إحدى أهم المبادرات التى تعمل بها الحكومة الكولومبية وتقوم على دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مخرجاتها فى قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مسار العلاقات الثقافية والإبداعية بما يخدم جهود التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تهم الجانبين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول إيجاد طرق ملموسة لتنويع التعاون فى مجالات الآثار والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية.

ومن جهتها، وجهت الوزيرة الكولومبية الشكر إلى الإمارات حكومة وشعبا على المساعدات الطبية والإنسانية التى قدمتها إلى كولومبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما دعت وزير الثقافة الإماراتية لحضور قمة الاقتصاد البرتقالى التى تعقد عن بعد فى نوفمبر القادم.