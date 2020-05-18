إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة في عتيبية مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 8 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية و شروط العمل المستثناة .

وأوضح ذلك رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آاـ زيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 8 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، إضافة إلى مصادرة 23مبسط خضار و فواكه مخالفة للباعة الجائلين و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام كما تم إتلاف 78 كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر ،وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .

وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم ، للتأكد من التزامها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم .

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة

انشر الخبر :