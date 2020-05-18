شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٣٠٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ حالات وفاة، ٣ منها فى ولاية الخرطوم، والحالات الأخرى فى ٤ ولايات، وذلك طبقا للتقرير الوبائى ليوم أول أمس السبت.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان صباح اليوم الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٥ حالة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ١٠ ولايات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٢٥٩١ حالة، بينها ١٠٥ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٤٧ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.