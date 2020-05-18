شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مرصد «حوطة سدير» عن ظروف رؤية هلال شوال؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يستعد مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير لرصد هلال شهر شوال 1441هـ حسب تقويم أم القرى، حيث أوضح المرصد في بيان له الظروف العلمية لرؤية الهلال. Advertisements وذكر البيان أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020 مـ حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6:39 مساءً عند درجة 293، بينما سيغرب القمر الساعة 6:26 مساءً، أي أن الهلال سيغرب قبل الشمس بنحو 13 دقيقة، أما يوم السبت 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020مـ فستغرب الشمس الساعة 6:40 مساءً عند درجة 293 ، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:23 مساءً عند درجة 293 ، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطالة 10.60 والله أعلم.

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