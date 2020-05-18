شكرا لقرائتكم خبر عن مجهول يتعمد إحراق مركبة أحد منسوبي الأمن بـ«أحد رفيدة» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة، أمس الأحد، إخماد حريقاً شب في مركبة كانت متوقفة أمام منزل مالكها في مخطط عبيان بالمحافظة.

وقال مالك المركبة المحترقة، رئيس رقباء علي سيف، إنه يعمل في قطاع الدوريات الأمنية في المحافظة، وأن كاميرا المراقبة في منزل جاره كشفت إقدام جانٍ على كسر زجاج النافذة وسكب مادة وإشعال النار، والهروب من موقع الحادثة.

وتابع أنه تفاجأ بعدة اتصالات من جيرانه يبلغونه أن إحدى مركباته تشتعل بها النيران، ليهرع إلى إبلاغ الدفاع المدني الذي باشر إخماد النار، مبينا تضرر مركبة أخرى تعود له، كانت متوقفة بجوار المركبة المحترقة.

وأشار إلى أن الجاني استغل فترة منع التجول وخلو الشارع من المارة صباحاً، لافتا إلى أن دوافع الجاني ستتضح بعد القبض عليه والتحقيق معه، وفقا لـ”عكاظ”.

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من جهته أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن الحادثة تم تسليمها للشرطة لمباشرة التحقيق في الحادث.