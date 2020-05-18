لماذا «الحجر الصحي» الحل الأمثل لمواجهة كورونا؟.. «الصحة» تجيب 

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن الحجر الصحي هو الحل الأمثل شرعياَ وتاريخياً وعلمياً؛ لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”: إنه من حيث الشرع، وبعد تواتر الأوبئة على البشرية كانت القاعدة والبشارة النبوية هو قول النبي: “ليس مِن رَجُلٍ يَقَعَ الطاعونُ فيَمكُثُ في بَيتِه صابِرًا مُحتَسِبًا يَعلَمُ أنَّه لا يُصيبُه إلَّا ما كَتَبَ اللهُ له إلَّا كان له مِثلُ أجْرِ الشَّهيدِ”.
وتابعت أن مسألة الحجر الصحي ظهرت تاريخياً أيضاً في القرن الـ14 ميلادية حيث جرى عزل المصابين بالطاعون في السفن 40 يوماً، ولما نجحت الفكرة اكتسب الحجر الصحي اسمه من رقم 40 باللغة الإيطالية “Quarantena”.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة للجانب العلمي فبعد تأخر اكتشاف اللقاحات خفض الحجر الصحي انتشار العدوى ما بين 44% إلى 81% وقلل الوفيات من 63% إلى 31%.
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