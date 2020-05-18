شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا «الحجر الصحي» الحل الأمثل لمواجهة كورونا؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن الحجر الصحي هو الحل الأمثل شرعياَ وتاريخياً وعلمياً؛ لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”: إنه من حيث الشرع، وبعد تواتر الأوبئة على البشرية كانت القاعدة والبشارة النبوية هو قول النبي: “ليس مِن رَجُلٍ يَقَعَ الطاعونُ فيَمكُثُ في بَيتِه صابِرًا مُحتَسِبًا يَعلَمُ أنَّه لا يُصيبُه إلَّا ما كَتَبَ اللهُ له إلَّا كان له مِثلُ أجْرِ الشَّهيدِ”.

Advertisements

وتابعت أن مسألة الحجر الصحي ظهرت تاريخياً أيضاً في القرن الـ14 ميلادية حيث جرى عزل المصابين بالطاعون في السفن 40 يوماً، ولما نجحت الفكرة اكتسب الحجر الصحي اسمه من رقم 40 باللغة الإيطالية “Quarantena”.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة للجانب العلمي فبعد تأخر اكتشاف اللقاحات خفض الحجر الصحي انتشار العدوى ما بين 44% إلى 81% وقلل الوفيات من 63% إلى 31%.