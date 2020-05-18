شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئى تسبب فى انتشار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى، أن رفع حظر التجوال الكلى واستبداله بالحظر الجزئى أدى إلى انتشار فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات. وقال التميمى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي، تسبب بمشاكل كثيرة فى مجال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأضاف أن جائحة كورونا أصبحت واقع حال يجب أن يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقى: عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئى تسبب فى انتشار "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.