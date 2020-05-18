شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يتسلم 6 ملايين قرص "كلوروكين" من الهند نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الهندية فى المغرب اعتماد نيودلهى تصدير شحنة من دواء "هيدروكسى كلوروكوين" إلى الرباط، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت السفارة الهندية - فى بيان - أن حكومة الهند أذنت بتصدير شحنة من دواء "هيدروكسى كلوروكوين" إلى المغرب، وأنه تم إصدار رخصة لوزارة الصحة لتصدير 6 ملايين قرص من "كبريتات هيدروكسى كلوروكوين" المصنعة من طرف مختبرات الشركة الهندية الخاصة IPCA.

واعتبرت السفارة أن هذا القرار تعبير آخر عن العلاقات الممتازة بين الهند والمغرب، فمن المجالات التى تركز عليها العلاقات الثنائية التعاون فى قطاع الصحة، حيث وقعت الهند والمغرب على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الصحة فى ديسمبر عام 2017، واجتمعت مجموعة عمل مشتركة تم إنشاؤها بموجب هذه المذكرة فى يوليو 2018 بنيودلهي.

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وأضافت السفارة أنه تم إضفاء الطابع المؤسسى على التعاون فى مجال الطب عن بُعد بين معهد جواهر لال للتعليم والبحوث الطبية للدراسات العليا فى الهند ومستشفى محمد السادس الجامعى بمراكش فى المغرب، حيث وضع كلا البلدين اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم حول توسيع روابط الطب عن بُعد، بموجب مخطط أروجيا بهاراتى (ArogyaBharati) الإلكترونى فى الهند.

وتابعت السفارة الهندية فى المغرب أنه يوجد مشروع اتفاق للتعاون فى الطب التقليدى (الأيورفيدا)، وهو الآن فى مراحل متقدمة من النقاش، وسيشمل التعاون فى هذا المجال أيضًا تنظيم أسبوع الأيورفيدا المغربى كل عام.