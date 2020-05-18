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السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  رحبت السعودية، اليوم الأثنين، باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان الذى تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غنى والدكتور عبدالله عبدالله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة فى جمهورية أفغانستان الذى تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غنى والدكتور عبدالله عبدالله.

وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدى هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبى آمال وتطلعات شعبها الشقيق.

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وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة فى كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغانى فى الرخاء والازدهار والتنمية.

 

 

 

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