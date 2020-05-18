شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن استحداث 3 مراكز فى نواكشوط باشراف وزارة الدفاع لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل الموريتانى محمد ولد امحيميد، إن الحكومة الموريتانية قررت، فى ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا، إنشاء ثلاثة مراكز استقبال باشراف وزارة الدفاع فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفى - أن المراكز ستعمل وبتنسيق مع وزارة الصحة فى نواكشوط لتوجيه للمواطنين لتكون مراكز أولية لاستقبال المواطنين وتوجيههم إلى الوجهة الملائمة وإنشاء مركز علمى وتعميق التشاور مع نقابات الناقلين من أجل الوصول إلى الحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضرى والمحافظة على العدد الاحترازى داخل وسائل النقل الحضرية.

وتقرر إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين أو ارتداء مماثل لها وما يقوم مقامها.

Advertisements

وأضاف أن اللجنة الوزارية قررت أيضا فى إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن الموريتانى من تفشى هذا الوباء وتعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط للتحكم فى الحالة الوبائية.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسجيل ٢٢ إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وبلغ مجموع الاصابات فى موريتانيا منذ مارس الماضى ٦٢ حالة شفى ٦ من اصحابها وتوفى ٤ ويواصل ٥٢ مصابا علاجهم فى المستشفيات.