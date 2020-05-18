شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : المحاكم الاتحادية تباشر أعمالها بالوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشرت المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات على اختلاف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والشرعية، ومراكز التوفيق والمصالحة، ولجان التوجيه الأسرى، ومكاتب إدارة الدعاوى، أعمالها باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد وذلك تعزيزا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى ذلك وفقا للضوابط الواردة في قرار سلطان سعيد البادى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادى رقم 5 لسنة 2020 بشأن ضوابط استمرارية عمل المحاكم والخدمات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد، والقرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، اللذان تضمنا ضوابط حضور الخصوم وغيابهم وتبادل المذكرات والمستندات ومحاضر الجلسات واثبات الاتفاق والمداولة والتحقيق والاستجواب والاستعانة بمترجم وإصدار الاحكام ونظر طلبات تنفيذ الاحكام حسب الإجراءات القانونية المقررة.

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وقال المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائى، إن دائرة التفتيش القضائي أصدرت دليلاً لسياسات العمل عن بعد، للمحاكم الاتحادية باستخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة في وزارة العدل، والتي يأتي من ضمن أهمها: نظام العدالة الذكي لخدمات الدعاوى المدنية، ونظام الزواج الالكتروني ونظام التوثيقات الالكتروني ونظام شؤون القصر الالكتروني، ونظام المحاكمات المرئية سواء في القضايا الجزائية أو المدنية حيث اصبح اليوم بإمكان المتعاملين حضور جلسات المحاكم ولجان الأنظمة البلدية للتقاضي عن بعد بالوسائل الالكترونية المرئية، وكذلك تقديم كافة الطلبات القضائية وطلبات تنفيذ الأحكام والإشهادات والتوثيقات وطلبات الزواج وطلبات شئون القصر عن بعد، من خلال الأنظمة الالكترونية المعتمدة في الوزارة.