شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم الأحد، نقلا عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف قوله - إن إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 62 حالة مؤكدة، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة من بين الحالات المعلن عنها اليوم.

وقال وزير النقل الموريتاني محمد ولد امحيميد إن الحكومة الموريتانية قررت، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا، إنشاء ثلاثة مراكز استقبال باشراف وزارة الدفاع في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد - أن المراكز ستعمل وبتنسيق مع وزارة الصحة في نواكشوط لتوجيه للمواطنين لتكون مراكز أولية لاستقبال المواطنين وتوجيههم إلى الوجهة الملائمة وإنشاء مركز علمي وتعميق التشاور مع نقابات الناقلين من أجل الوصول إلى الحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الاحترازي داخل وسائل النقل الحضرية.

وتقرر إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين أو ارتداء مماثل لها وما يقوم مقامها.

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وأضاف أن اللجنة الوزارية قررت أيضا في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن الموريتاني من تفشي هذا الوباء وتعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط للتحكم في الحالة الوبائية.