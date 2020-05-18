شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: أشرف غني يتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في يوم وصف ب«التاريخي»، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الأحد، اتفاقاً لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله ينهي أزمة سياسية، استمرت شهور، ينصّ بموجبه أن يقود عبدالله محادثات السلام مع حركة «طالبان»، في خطوة لقيت إشادة دولية واسعة، خاصة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، معربة عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها دعوتها إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وأكدت دعمها لنداء الرئيس الأفغاني والأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما دعت الوزارة إلى تجنب التصعيد في هذه الظروف الدقيقة، وتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أنها تقف إلى جانب الحكومة والشعب الأفغاني وكافة الأصوات التي تطالب بالتهدئة في أفغانستان حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن استمرار التفجيرات والعمليات الإرهابية لن تؤدي إلا لقتل وترويع المدنيين الأبرياء والدمار وعدم الاستقرار في البلاد.

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد طالب بالتصدي بقوة للعنف المتواصل ضد المدنيين في أفغانستان. وكتب قرقاش على «تويتر» أمس الأحد: «لا بد من التصدي بقوة للعنف المتواصل ضد المدنيين الأبرياء في أفغانستان».

وأضاف: «فلا يجوز الحديث عن السلام مع استمرار العنف واستهداف المدنيين عبر التفجيرات المروعة، ولا يمكن للعملية السياسية أن تنجح في ظل استمرار منطق الترويع والقتل الذي اختارته الجماعات المتطرفة والإرهابية».

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من جهته، أشار الرئيس غني خلال احتفال التوقيع إلى «يوم تاريخي» لبلده، وأكد أنه تم التوصل للاتفاق بدون وساطة دولية. وقال متحدثاً إلى عبدالله «في الأيام المقبلة، آمل أن نصل بالوحدة والتعاون إلى وقف لإطلاق النار مع طالبان ثم سلام دائم».

من جهته، أشار عبدالله إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل «إدارة جامعة أكثر، موثوق بها أكثر ولها كفاءة أكبر».

وأضاف على حسابه على «تويتر»، أن الاتفاق «يأتي في وقت صعب، إذ يجب علينا مواجهة تهديدات جدية».

وأوضح المتحدث باسم غني، صدّيق صدّيقي، على «تويتر» أن «الدكتور عبدالله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، وينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة».

بدوره، قال متحدث باسم عبدالله، إن الاتفاق يضمن حصول فريق عبدالله على 50 % من المناصب في الحكومة وحكام الولايات. وأضاف: «مهمته ضمان مسار للسلام، وتحسين الحوكمة، وحماية الحقوق، واحترام القوانين والقيم»، مشيراً إلى أن شخصيات سياسية ووطنية تحظى باحترام ستشرف على تطبيق الاتفاق. وأظهرت صور نشرها قصر الرئاسة عبدالله وغني وهما جالسان جنباً إلى جنب في حفل التوقيع، بحضور شخصيات أفغانية بارزة بينها الرئيس الأسبق حامد كرزاي.

ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج باتفاق تقاسم السلطة. وقال في بيان: «أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان السياسيان في أفغانستان لحل خلافاتهما، والعمل معاً لتشكيل حكومة جامعة».

كما رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالاتفاق. وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، أن «بومبيو هنأ الزعيمين بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة في أفغانستان»، مضيفة أن بومبيو «أبدى أسفه لإضاعة الوقت» في خلاف أغرق البلاد في أزمة سياسية. ويشير الخبراء إلى أن اتفاق الأحد يسهم في إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية. ( ا ف ب)