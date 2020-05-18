شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تحت السيطرة في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات في دول أوروبية عدة انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، كما ظلت حصيلة الإصابات مستقرة ما يشجع الحكومات على الخفض التدريجي لتدابير الحجر الصحي المستمرة لأكثر من شهرين. وكانت المفاجأة السارة من بريطانيا، حيث تم تسجيل أقل نسبة وفيات على الإطلاق؛ إذ أعلن عن 170 وفاة للمرة الأولى منذ ذروة الوباء، وأعلنت إيطاليا عن 145 وفاة للمرة الأولى منذ الرابع من مارس.

وسجلت نيويورك 139 وفاة في حصيلة غير مسبوقة منذ 26 مارس، في حين تواصل الولايات الأمريكية تعزيز إجراءاتها ووسائل مقاومة الفيروس استعداداً للبدء في رفع الإغلاق.

وواصلت إيطاليا سيطرتها على الوباء، بعد تسجيل أدنى ارتفاع للإصابات منذ 4 مارس الماضي ب675 حالة، مع رصد تراجع جديد للوفيات التي بلغت 145 حالة، خلال 24 ساعة الأخيرة، كما تواصل تراجع حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة.

وبحسب وزارة الصحة الإيطالية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 31 ألفاً، و908 وفيات، فيما ارتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 225 ألفاً، و435 مصاباً.

وتعد وفيات الفيروس الأخيرة، هي الأدنى خلال أكثر من شهرين، ويشير ذلك إلى تراجع ملموس ومستمر لهذا المعدل الذي بلغ الجمعة 242، والسبت 153 حالة، كما تعتبر أعداد الإصابات الأخيرة بالفيروس التاجي الأدنى منذ 4 مارس الماضي.

مخاطرة محسوبة في إيطاليا

واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر لمعاودة فتح أبوابها في إيطاليا اليوم الاثنين، مع زيادة تخفيف الحكومة واحداً من أشد إجراءات العزل العام في العالم لمواجهة فيروس كورونا، قائلة إنها تأخذ «مخاطرة محسوبة» كي تجعل البلاد تقف على أقدامها مجدداً.

ويخرج ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ببطء من حالة سبات دامت أكثر من شهرين، مع السماح للشركات بالعودة تدريجياً للعمل، ما دام يمكنها تطبيق بروتوكولات صحية والحفاظ على تباعد الأشخاص متراً على الأقل.

حصيلة مبشرة في بريطانيا

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وشهدت المملكة المتحدة، أمس الأحد، انخفاضاً حاداً في وفيات فيروس «كوفيد 19» خلال الساعات ال24 الماضية؛ إذ رصدت تراجعاً ب2.5 ضعف، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، في وقت اعترفت فيه الحكومة بأن هناك شعوراً عاماً لدى الشعب بالإحباط من قراراتها للتخفيف من إجراءات العزل.

وصرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال، ألوك شارما، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بأن 170 مصاباً بمرض «كوفيد 19» الذي يسببه الفيروس فارقوا الحياة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 468 وفاة أعلن عنها السبت).

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة؛ إحدى أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس إلى 34636 حالة وفاة.

وسجلت هولندا أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ما يقارب شهرين، برصد 10 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، في حين استمر معدل الوفيات والإصابات في بلجيكا بالتراجع للأسبوع الثاني.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، أمس، «تسبب فيروس كورونا إلى الآن، بوفاة 5680 شخصاً منذ بداية انتشاره في مارس، بزيادة 10 حالات وفاة حدثت خلال 24 ساعة. معظم الوفيات كانت للفئات العمرية بين 70 و89 سنة».

وأشار البيان إلى انخفاض معدلات الإصابات الجديدة ودخول المرضى المصابين بالفيروس إلى المستشفيات، قائلاً: «تم تأكيد إصابة 125 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الماضية، مقارنة ب198 إصابة يوم السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43995 إصابة».

أرقام ضعيفة في بلجيكا

أما في بلجيكا، فقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة في بيان صحفي على موقعها الرسمي، حول آخر المعطيات والأرقام للضحايا وإصابات فيروس كورونا المستجد: «توفي 47 شخصاً خلال 24 ساعة بسبب وباء «كوفيد 19»، مقارنة ب46 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات في بلجيكا 9052».وأكدت السلطات إصابة 291 شخصاً خلال الساعات الماضية بالفيروس، مقارنة ب 345 إصابة سجلت يوم السبت، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 55280 إصابة.

وتزامناً مع تباطؤ تفشي وباء فيروس كورونا في الدول الأوروبية، بدأت بعض الدول الأعضاء التراجع عن جملة التدابير المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس منذ بداية انتشاره قبل ما يقارب شهرين والنصف الشهر.

وفيما سجلت نيويورك أقل عدد وفيات منذ أكثر من خمسين يوماً، نفى وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، أمس الأحد، رصد أي زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المناطق التي عادت إلى العمل، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، ما نزال نرى زيادات في بعض المناطق التي ظلت مغلقة. (وكالات)