شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يباغت ميليشيات موالية لأنقرة ويطردها من مواقعها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت وحدات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، هجوماً مباغتاً على نقطة تتخذها ميليشيات موالية لتركيا نقطة انطلاق لعملياتها، فيما ذكر مصدر من مطار مصراتة الليبي أن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية قادمة من تركيا هبطت في المطار وعلى متنها 122 مرتزقاً سورياً.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، في بيان، أمس الأحد، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من طرد الميليشيات من منطقة العقربية، بالإضافة لتدمير منصات صواريخ متحركة من نوع «جراد»، جلبتها الميليشيات حديثاً لقصف قاعدة الوطية.

وأوضح المكتب أن القوات المسلحة الليبية «غنمت العديد من الأسلحة والعتاد الحربي من الميليشيات، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة».

وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش طائرة تركية مسيّرة بعد رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية.

من جهة أخرى، ذكر مصدر من مطار مصراتة أن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية قادمة من تركيا هبطت في المطار وعلى متنها 122 مرتزقاً سورياً.

11 قتيلاً بينهم طفل

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يأتي ذلك في وقت تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف «مرتزقة تركيا» من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 مقاتلاً بينهم طفل دون سن ال18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلاً.

والقتلى من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه». ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

8950 أعداد المجندين الأجانب

على صعيد متصل تتواصل عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، إذ ذكر المرصد السوري وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلين كانوا سابقاً في صفوف تنظيم داعش قبل أن ينتسبوا بوقت لاحق إلى فصائل «الجيش الوطني»، في عملية اعتيادية، حيث يوجد الكثير من المقاتلين السابقين في التنظيم ممن باتوا في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة.

وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، حوالي 8950 «مرتزقاً» بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

الجدير بالذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين،يوجد نحو 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ال 16 - وال 18غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»،جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

(وكالات)