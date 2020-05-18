تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت الجرائم والاعتداءات التي تنفذها جماعات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والأغوار، ولم تعد تقتصر على مزارعين أو قرى نائية، بل وصلت التجمعات السكنية، وتتسم هذه الجرائم ب«المنظمة والممنهجة»، فيما استباحت أبقار المستوطنين في منطقة الأغوار، الأراضي والحقول الزراعية في منطقة أم القبا الواقعة في الأغوار الشمالية، في وقت وافق «الكنيست» (البرلمان) على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس، في حين واصل نتنياهو تحديه للمجتمع الدولي معلناً قبيل أداء اليمين القانونية، أنه حان الوقت لضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر عارف دراغمة الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، أنّ المستوطنين القاطنين في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالأغوار، قاموا بإطلاق العنان لقطيع الأبقار للرعي في مزروعات المواطنين وأوقعت خسائر فادحة بمحاصيل القمح والخضار. وأشار دراغمة إلى أن هذه الاعتداءات باتت تتم بشكل ممنهج من قبل المستوطنين الذين يتعمدون ترك أغنامهم وأبقارهم ترعى في أراضي الفلسطينيين وحقولهم، لتكبيدهم خسائر في محاصيلهم الزراعية.

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ومنعت قوات الاحتلال، المزارعين وأصحاب منطقة الكرم الغربي من حراثة أراضيهم في منطقة قريوت جنوبي نابلس، ولأول مرة منذ أعوام طويلة. وأوضح الناشط في رصد انتهاكات المستوطنين بشار القريوتي، أن الاحتلال منع أصحاب أراضي قريوت من دخولها هذا العام، باستثناء مناطق معينة، لافتًا أن المستوطنين نصبوا خيامهم بالمنطقة، تمهيدًا للسيطرة عليها بالكامل. وتقدر مساحة المنطقة المستهدفة 200 دونم، مزروعة بأشجار الزيتون الرومية، وهي قريبة من مستوطنة «عيليه»، جنوبي شرقي مدينة نابلس. واعتدت مجموعة من مستوطني مستعمرة «يتسهار»، على مواطن من قرية عينابوس إلى الجنوب من مدينة نابلس. وتسببت قنابل الاحتلال باحتراق أراض زراعية شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. وقالت مصادر محلية، إن القنابل الضوئية التي أطلقتها قوات الاحتلال، تسببت باحتراق ما يزيد على دونمين من أراضي المواطنين المزروعة بالقمح والشعير في منطقة «منيزل» شرق يطا.

من جهة أخرى، منحت غالبية من 73 نائباً في «الكنيست» الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت. وأكد نتنياهو في خطابه أمام «الكنيست» المضي قدماً في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وأكد أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة «الإسرائيلية» على مستوطنات الضفة الغربية. وقال بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات «حان الوقت لتطبيق القانون «الإسرائيلي» وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية»، زاعماً أن الضم «لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه».

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت جانتس على ذكر خطوة الضم. وتناول جانتس مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتنياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف «أزرق أبيض» الوسطي الذي يتزعمه. وأضاف: «لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن «الإسرائيليين»، ليس فقط في مواجهة تحديات الخارج ولكن في مواجهة الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا». (وكالات)