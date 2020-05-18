أفلام ليست كالأفلام

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هل يبدو لك هذا الطرح غير ذي بال؟ إن كان كذلك، فمعك الحق، فهو دون مستوى الزمن الكوروني. لكن، ما العمل، فشيمتنا ألاّ نرى الواقع إلا في النوائب؟ في هذه الأيام يغدو المرء تلقائياً نبّاش زوايا، فضولياً بامتياز.

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الموضوع أبعد من ألعاب الأطفال. منذ عقود صار صانعو اللعب يحددون السن على العلب. هذا النمط من احترام القواعد التربوية بات مألوفاً. دعنا، فسوف ندخل الآن الغور العميق. تصنيف مراحل السن في الألعاب، أضحى معتمداً في الفن السابع. عندما تتصفح فهرس أشرطة «نتفليكس» ترى ترتيب أفلام الأطفال كالتالي: من صفر إلى 2. من 2 إلى 4. من5 إلى7. من 8 إلى 10. ومن11 إلى 12.

في أي عالم يعيش الإنتاج العربي؟ ثمة آدميون على ظهر كوكبنا، يشبهوننا ظاهرياً، لهم أرجل وأيد، نقلدهم في ارتداء البنطلونات التي ندفع أسعارها أضعافاً لأنها ممزقة من الركب. أولئك ينتجون أشرطة لمن هم من الصفر إلى السنة الثانية. ما هو صفر السن؟ هل يعني لحظة انقسام أول خلية؟ أم لحظة الولادة؟ الفيلم الأروع هو أن تتحدث بهذا الكلام شركة إنتاج عربية. يدخل صاحب الفكرة، المخرج أو كاتب القصة والسيناريو، يجلس في قاعة الاجتماعات مع مجلس الإدارة، ويطرح الفكرة. سيخرج حتماً خروج المعري من مجلس الشريف الرضي: «علقة مزبوطة». لغير العارفين: كان الشريف الرضي يكره المتنبي، فثلبه أسوأ ثلب وأبو العلاء بين الحضور، فقال: كفاه فخراً قصيدته التي مطلعها: «لك يا منازل في القلوب منازلُ»، فأمر الشريف بطرده مهاناً، لأنه أدرك إشارة المعري إلى بيت أبي الطيب في القصيدة: «وإذا أتتك مذمتي من ناقص..فهي الشهادة لي بأنيَ كاملُ».

مهزلة، لأن إنتاج أفلام للصغار لا يجدي مادياً حين يكون عديم المستوى، إبداعياً. ثم هم «يتألقون» بما لا يمكن أن يدخل في أشرطة الصغار: الهبوط والانحلال الأخلاقي وكل ألوان الفساد والعنف. حاول حذف ما لا يليق بالشهر الفضيل من مسلسلات رمضان، سيبقى مسلسلان أو أقل للعالم العربي كله. هكذا الإبداع وإلا فلا. تلك الأفلام المتخصصة للصغار لا يمكن أن تراها في فضائية عربية. أما أن ينتجها العرب فخيال وأوهام. صدقت أم كلثوم: «للناس دنيتهم واحنا لينا دنيتنا».

لزوم ما يلزم: النتيجة التربوية: المنتجون ينتظرون حتى يكبر الصغار ويصيروا قادرين على استهلاك الهبوط.

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