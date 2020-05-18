تساؤلات الأطفال عن «كورونا».. خيالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



ما لون فيروس «كورونا»؟ وما حجمه؟ هل لديه عائلة وأصدقاء؟ لماذا لا يحبنا، ويمنعنا من الخروج؟ متى سيعود إلى وطنه؟ لماذا لا نزور أصدقاءنا، ونذهب للعب خارجاً؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير، يسمعها الأهل من أطفالهم في اليوم، عدداً من المرات، ليقفوا حائرين أمام الإجابة عنها.

وفي خطوة تدعم الأسر وأولياء الأمور، وتساعدهم على التعامل مع أطفالهم في هذا الظرف، يقدم مكتب الشارقة صديقة للطفل، عبر حملته «التنشئة الوالدية وكوفيد-19»، التي أطلقها أخيراً على حساباته الخاصة على مواقع التواصل.

وتؤكد الدكتورة حصة الغزال، المديرة التنفيذية للمكتب، أن الوضع الراهن وضع الأهل أمام كثير من التحديات والفرص. وأولياء الأمور هم الأقدر على تحويل هذه التحدي إلى فرصة حقيقية للتقرب من أبنائهم، ومحاكاة أفكارهم وعقولهم، ومساعدتهم على البحث عن الإجابات والاحتمالات التي تفرضها عقولهم.

وتشدد على ضرورة أن يصغي الأهل إلى تساؤلات أطفالهم، ويسمحوا لهم بالحديث بحرية، والتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم، ويطرحوا بعض الأسئلة على أبنائهم لمعرفة مدى إدراكهم وفهمهم للمعلومات التي يقدمونها لهم.