جامعة الفلاح تعقد لقاءها الرمضاني السنوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت جامعة الفلاح عن بعد اللقاء الرمضاني السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، تبادلوا خلاله التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وناقشوا خطط وبرامج الجامعة للتكيف مع الأوضاع الراهنة، ومع نظام التعليم عن بعد، وإيجاد حلول ومستقبل آلية العمل الجديدة.

وتحدث الدكتور نور الدين عطاطرة، عن أن فيروس كورونا أجبر العالم على التباعد الاجتماعي، ووضع معظم قطاعات الدولة أمام خيارين للحد من الإصابة بالفيروس، إما إيقاف النشاطات أو والإغلاق أو استمرار النشاط، ولكن مع استحضار آلية عمل جديدة، لكن قطاع التعليم بفضل من الله وبفضل قرارات القيادة الرشيدة لم يتوقف وواكب الحدث دون أن يأثر ذلك على مسيرة الطالب العلمية.

وتحدث رئيس الجامعة الدكتور عبد الحفيظ بلعربي، عن أن آلية العمل الجديدة كان فيها العديد من التحديات لكن تم التعامل معها بالمهنية المطلوبة.

وقال الدكتور حسن مصطفى عميد كلية القانون، إن التعليم حالياً في مرحلة انتقالية مهمة، حيث بدأت تتضح بشكل كبير، وأن جيل المستقبل أصبح يجيد عملية التعليم الإلكتروني.