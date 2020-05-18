إصابة راعٍ بنيران الجيش «الإسرائيلي» عند الحدود مع لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب شخص، أمس الأحد، بنيران الجيش «الإسرائيلي» قرب الشريط الحدودي، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات «الإسرائيلية» تمهيداً للتحقيق معه.

وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان: «أن قوة عسكرية رصدت مشتبهاً به، كان يحاول اجتياز الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل». وأضاف البيان: «لقد أصيب المشتبه به بنيران قوات الجيش وتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. ويتم التحقيق في ملابسات الحادث».

من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان إن «المشتبه به» هو راع سوري يدعى محمد نور الدين عبد العظيم كان «يرعى» قطيعه في أعالى قرية كفر شوبا. (وكالات)