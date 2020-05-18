شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة راعٍ بنيران الجيش «الإسرائيلي» عند الحدود مع لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب شخص، أمس الأحد، بنيران الجيش «الإسرائيلي» قرب الشريط الحدودي، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات «الإسرائيلية» تمهيداً للتحقيق معه.
وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان: «أن قوة عسكرية رصدت مشتبهاً به، كان يحاول اجتياز الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل». وأضاف البيان: «لقد أصيب المشتبه به بنيران قوات الجيش وتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. ويتم التحقيق في ملابسات الحادث».
من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان إن «المشتبه به» هو راع سوري يدعى محمد نور الدين عبد العظيم كان «يرعى» قطيعه في أعالى قرية كفر شوبا. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة راعٍ بنيران الجيش «الإسرائيلي» عند الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.