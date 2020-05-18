«كورونا» يلغي «إحصاء البجع» البريطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغيب الإحصاء السنوي لطيور البجع الملكي هذه السنة، وهو تقليد ملكي بريطاني ألغي مرة واحدة في تسعة قرون، بسبب وباء «كورونا»، على ما أعلنت وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ 1186، يملك العاهل البريطاني قانوناً كل طيور البجع الملكي الطليقة في البلاد. وفي كل عام، يجوب شخص متخصص مع مساعدين له نهر التيمز على متن قوارب مسطحة للتأكد من وضع هذه الطيور.

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ويرصد هؤلاء ببزات حمراء عليها شعارات ملكية، صغار طيور البجع، ويمسكون بها لأخذ مقاساتها ووزنها، والتأكد من صحتها، غير أن هذا الطقس التقليدي سيلغى هذا العام بسبب «عدم القدرة على التنقل بأمان مع احترام مبادئ التباعد الاجتماعي»، على ما أفادت صحيفتا «ذي تلجراف» و«مايل أونلاين».

وقال قصر باكينجهام: إن «الموعد المقرر أساساً لإحصاء طيور البجع الملكي بين 13 -17 يوليو / تموز المقبل، بين سانبري-أون-تيمز (في غرب لندن) وأبينجدن (قرب أكسفورد)».

وهذه المرة الثانية منذ القرن الثاني عشر التي لا يقام فيها هذا التقليد المستمر منذ تسعة قرون، بعد إلغاء أول في 2012 بسبب فيضانات.