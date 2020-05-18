حمدان بن محمد: 6 مليارات قيمة الأصول الوقفية فـي دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن تميز عمل منظومة الوقف في الإمارة يعود إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على وضع الأسس السليمة لتفعيل دور الوقف في خدمة أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم إسهامات رواده وتنمية روافده سواء من خلال الأطر التشريعية، أو عبر إطلاق المشاريع والمبادرات التي تخدم جميعها في الحفاظ على مخصصات الوقف وتمكين أصحاب الأيادي البيضاء من المساهمة في تعزيز تماسك المجتمع وتلاحمه لينعم فيه الجميع بالعيش الكريم.

وأثنى سمو ولي عهد دبي على الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي منذ تأسيسها قبل خمسة عشر عاماً سواء من ناحية النظارة القانونية على الأوقاف، ورعايتها والحفاظ على أموال الوقف واستثماره بالصورة الصحيحة التي تكفل تنميته، وتحديد المصارف الشرعية لريعه، مؤكداً سموه أن الإقبال على تسجيل المزيد من الأوقاف ما هو إلا دليل على ترسُّخ قيمة العطاء في المجتمع الإماراتي ورغبة الجميع في المشاركة بصورة أو أخرى في تحقيق النفع والخير المستدام للناس، وهو ما يشكل أحد الضمانات المهمة للاستقرار والتنمية المجتمعية ويعين على استدامة الموارد الوقفية في إطار واضح من المعايير التنظيمية المحددة.

​وقال سموه في تغريدتين عبر «تويتر»: «في 2004 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت الانطلاقة المباركة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي... اليوم وبعد مرور 15 عاماً، وصل عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة إلى 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم».

وأضاف سموه: استدامة العطاء هي المنهج الذي نسير عليه في مختلف مشاريعنا الخيرية، ومساهمات مجتمعنا الطيبة في مبادرات الوقف، أثمرت مشاريع رائدة في مجال إيواء الأيتام... ورعاية المحتاجين... وتعليم غير القادرين... وعلاج المرضى... وخدمة أصحاب الهمم.

جاء ذلك بمناسبة تسجيل مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي الوقف رقم 700 ليبلغ بذلك إجمالي قيمة أصول الأوقاف المسجلة لديها في إمارة دبي نحو ستة مليارات درهم، تعود إلى 428 واقفاً وواقفة قاموا بتسجيل تلك الأوقاف في المؤسسة على مدى حوالي 15 عاماً منذ انطلاقها في العام 2004.



مشاركة المرأة



وشكلت مشاركة المرأة في العامين الماضيين 50% من إجمالي نسبة المساهمين في أوقاف المؤسسة، فيما توزع المساهمون في الأوقاف على مدى خمسة عشر عاماً بواقع 310 أوقاف قدمها رجال، و92 وقفاً قدمتها نساء، و26 وقفاً قدمتها جهات ومؤسسات.

وتوزعت الأوقاف ال700 على الوقف الخيري بنصيب 611 وقفاً، والأوقاف الذُريّة بواقع 59 وقفاً والوقف المشترك بعدد 30 وقفاً من إجمالي الأوقاف، فيما تشكلت نوعية الأوقاف ال700 بصيغة وقفية عددها 619 وقفاً، بالإضافة إلى 53 وقفاً في شكل تركة من لا وارث له و28 وقفاً بصيغة وصايا وهبات.

أما على مستوى أنواع الوقف؛ فتوزعت بواقع 538 وقفاً على الأبنية والمحال الوقفية، و108 فلل سكنية، و21 أرضاً وقفية، و19 وقفاً مالياً، و13 وقف أسهم ورخصة تجارية واحدة.

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مصارف وقفية



تم تخصيص 445 وقفاً من تلك الأوقاف لشؤون المساجد، و157 لمصرف البر والتقوى، و59 لعوائل الواقفين، و26 للأيتام، وتوزعت باقي الأوقاف على التعليم وأصحاب الهمم وسقيا الماء والصحة والحجاج وبناء المساجد.

وقال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: «الوقف ممارسة إيجابية وآلية مستدامة لتمكين المجتمع ودعم مختلف شرائحه، والتنامي المستمر لأعداد الأوقاف التي تديرها المؤسسة ويقدمها الحريصون على العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات، يعد تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الهادفة لتعزيز دور الوقف في خدمة واستدامة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويؤكد قيم المجتمع المتماسك والمتلاحم الذي نصت عليه خطة دبي 2021».



رؤية تنمية



بدوره، قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة: «رؤية تنمية الوقف التي ننطلق منها تعني مواصلة الابتكار فيه وإفساح المجال للجميع للمساهمة في مصارفه المتنوعة، إلى جانب توسيع استخداماته لتشمل مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته، ويعد ارتفاع مساهمة المرأة في الوقف خلال العامين الماضيين مؤشراً على نجاح مبدأ الوقف للجميع الذي نتبناه في المؤسسة.

وقالت لطيفة عبد الله النعيمي صاحبة الوقف رقم 700: «الوقف حياة لأنه عمل خيري واجتماعي مستدام يستمر أثره، وأنا أشجّع كل محبي العطاء والبذل على استدامة آثار عطائهم من خلال تخصيصه للوقف الذي يفيد شرائح أوسع ويحقق نتائج يبقى أثرها ويمتد لأجيال».