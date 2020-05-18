شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتراجع عربياً بعد قفزات قياسية.. وعُمان تُرجـئ الانتخـابـات البلديــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”،وكالات

انخفضت، أمس الأحد، أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية بعد سلسلة قفزات متتالية، فيما أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة تعتبر الأقل في نسبة الوفيات ونسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، في حين أرجأت سلطنة عمان، أمس، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي كان مقرراً إجراؤها هذا العام بسبب الوباء، بينما أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، استمرار تطبيق حظر التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وسجلت السعودية، أمس انخفاضاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2736 إصابة، مقابل 2840 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي الإصابات 54752.

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت المملكة 10 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 312 وفاة. كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة تعد من الأقل عالمياً في نسبة الوفيات ونسبة الحالات الحرجة، وهذا مقياس للعمل الطبي.وفي ما يتعلق بارتفاع عدد الإصابات أوضح الوزير أن ذلك ناتج عن زيادة عدد الفحوص والطاقة الاستيعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت مع بداية الجائحة، إضافة إلى الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة.

وأعلنت الكويت أمس، تسجيل 1048 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14850، فيما وصل عدد الوفيات إلى 112.

وفي سلطنة عمان، أرجأت وزارة الداخلية، أمس، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي كان مقرراً إجراؤها هذا العام، في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لكورونا.في حين عاد معدل الإصابات اليومي بالفيروس في السلطنة أمس، للانخفاض، مسجلاً 157 حالة، بعد عدة أيام من زيادة يومية.

وأعلنت وزارة الصحة أن العدد الكلي للحالات بلغ 5186 حالة، وعدد الوفيات 22، وأن 1465 حالة تماثلت للشفاء.كما سجلت البحرين أمس، 183 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 12 حالة.

قطر:السجن 3 سنوات لمن لا يرتدي الكمامة

وبدأت قطر أمس، فرض أشد العقوبات في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية باهظة.

وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت، أمس، تسجيل 1642 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32604.

لبنان يرفع جزئيا الإغلاق اعتباراً من اليوم

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب،أمس أن لبنان سيرفع تدريجيا اعتبارا من اليوم الإثنين الإغلاق المفروض لاحتواء كورونا والذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد في الإصابات استدعى الإقفال التام لأربعة أيام.

وقال دياب «ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة»، مضيفا «نحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات».

وكان لبنان أعلن أمس، تسجيل 9 إصابات بكورونا، ووصل الإجمالي إلى 911.

الأردن يشدد على مراقبة التباعد

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وشددت الحكومة الأردنية أمس على مراقبة مدى الإلتزام بالتباعد الاجتماعي بعد رصد تجمعات في الأسواق. وقال وزير الصحة سعد جابر «لاحظنا تجمعات كثيرة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية» داعياً لتفادي ذلك خلال عيد الفطر.وأعلن جابر تسجيل 6 إصابات جديدة بإجمالي 613 حالة مقابل ارتفاع عدد الشفاء إلى 408 متعافين.

السماح بأداء صلاتي الجمعة والعيد بغزة

وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة، أمس، السماح بأداء صلاة الجمعة في المساجد إضافة إلى صلاة العيد وفق إجراءات محددة لأول مرة منذ نحو شهرين.

فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 7 حالات شفاء من كورونا لتبلغ حصيلة حالات الشفاء 452 حالة، بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات، وهي 555 إصابة، فيما ارتفع عدد المحافظات الخالية من الفيروس إلى 7.

وفي مصر ،أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، استمرار تطبيق حظر التجول، خلال أيام عيد الفطر من الساعة الخامسة مساء، وحتى السادسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى يوم الجمعة.

وقال مدبولي أمس، إن الدولة تعمل على إعادة الحياة الطبيعية تدريجياً للعديد من الأنشطة، وإن ذلك سيتم الإعلان عنه في منتصف يونيو، وكذلك إعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية.

وأضاف أنه اعتباراً من النصف الثاني من يونيو ستتم العودة التدريجية لأداء الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأكد أنه تم التوافق على أداء موعد امتحان الثانوية العامة في 21 يونيو المقبل.

وسجلت مصر أمس 510 إصابة بكورونا و 18 وفاة .

لا إصابات في أقسام الشرطة المصرية

ونفت وزارة الداخلية المصرية أمس، ما زعمته قنوات فضائية تابعة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، حول وجود إصابات بكورونا بين المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول.

مقتل اثنين خالفا الحظر في الخرطوم

وقتل جندي سوداني اثنين من المواطنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض في الخرطوم ، لعدم امتثالهما للتعليمات.

وأصدرت سلطات الطيران المدني في السودان أمس، قراراً بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 31 مايو الجاري، في إطارات إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن المغرب أمس، تسجيل 57 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6798 حالة، فيما تم شفاء 158 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3645 حالة.