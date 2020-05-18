العثور على السفير الصيني في «إسرائيل» ميتاً في شقته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة «الإسرائيلية»، أمس الأحد، عن العثور على السفير الصيني لدى «إسرائيل» دو وي ميتاً في شقته الواقعة في هرتسيليا بضواحي «تل أبيب».

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي رونفيلد: إن السفير الذي وصل إلى «إسرائيل» منتصف فبرايرعثر عليه ميتاً في منزله في هرتسيليا، مشيراً إلى أن الشرطة كانت في الموقع «كجزء من الإجراءات الروتينية... لكن ليس هناك تحقيق في وفاته». لكن مصادر إعلامية أفادت بوجود الشرطة «الإسرائيلية» وفرق الطب الشرعي في شقة السفير التي يحيط بها جدار منخفض وأشجار. ولم تكن زوجة السفير البالغ من العمر 57 عاماً، أو ابنه يقيمان معه في «إسرائيل». وكان وي وفق سيرته الذاتية على الموقع الإلكتروني للسفارة، سفيرا للصين في أوكرانيا قبل أن يتولى مهامه لدى «إسرائيل». وخضع السفير لدى وصوله إلى «إسرائيل» للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن التقارير تفيد أن موظفين عثروا على وي ميتاً في فراشه وأنه لا وجود لأي علامات عنف جسدي. (وكالات)