«أسود الجزيرة» تلاحق بقايا «داعش» في صحراء العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أطلقت القوات العراقية، أمس الأحد، عمليات عسكرية تحت اسم «أسود الجزيرة» ل «تفتيش» الصحراء شمال محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى الحدود مع سوريا، وفق ما ذكرت خلية الاعلام الامني، في وقت تم إسقاط طائرة مسيرة وإحباط عملية تسلل لتنظيم «داعش» في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان إن العمليات ستشمل وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات، مشيرة الى أن قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري اشتركت في العملية بأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية. وأكدت أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

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وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن العمليات العسكرية التي انطلقت مهمة ضمن قاطع المسؤولية لعمليات الأنبار والجزيرة وغرب الموصل التي تمتد من الحدود الدولية وصولا إلى طريق بيجي حديثة من أجل تأمين المناطق الصحراوية بمسافة تقدر ب150 كم. وأشار إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى إدامة زخم الهجومات والضغط على عصابات داعش الإرهابية وقطع خطوط الإمداد والمواصلات ومطاردة الخلايا النائمة وإعادة الاستقرار للمناطق التي تشهد خروقات أمنية. وأكد وجود تنسيق عال مع الجانب السوري من خلال المركز الأمني الرباعي وكذلك التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال التحالف الدولي.

وفي ديالى قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي أحبطت عملية تسلل لفلول تنظيم داعش في قرية علي السعدون بقضاء خانقين وأجبرت العدو على الفرار. وأضافت أنها قامت بإسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو خلال محاولة التسلل الفاشلة.

وفي غضون ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا داعش في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى. وذكر بيان للخلية، أن قطعات فرقة المشاة الخامسة المتمثلة باللواء 74 ووحداته مع قوة من شرطة ديالى، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والوحدات المساندة نفذت عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في بساتين المخيسة بناحية أبي صيدا. وأضافت الخلية أنه تم العثور على وكر للإرهابيين في بساتين الهورة وتفجير عبوتين ناسفتين أثناء البحث والتفتيش في البساتين المكتظة، مبيناً أنه تم تدمير الوكر ومحتوياته وتفجير العبوتين عن طريق المعالجة.