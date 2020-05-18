روسيا تنفي تقارير حول اتفاق أطراف «أستانا» على تنحي الأسد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى السفير الروسي، لدى طهران، ليفان جاغاريان، المزاعم الإعلامية حول توصل أطراف عملية «أستانا» إلى اتفاق بشأن تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، من منصبه، فيما قتل سبعة مقاتلين، تابعين لمجموعات مسلحة موالية لإيران، بريف البوكمال شمال شرقي سوريا، بحسب المرصد السوري، في ضربات جوية الليلة قبل الماضية، لا تزال مجهولة المصدر، في حين هرب سبعة من سجناء «داعش» شمال شرقي البلاد وأعيد اعتقال 4 منهم بحسب مصادر سورية متطابقة.

وقال جاغاريان، تعليقاً على هذا الموضوع، في حديث لوكالة «مهر» الإيرانية نشر، أمس الأحد: «كما تعلمون هناك بعض الشائعات ليس لها أساس من الصحة مفادها بأن روسيا ليست راضية عن الأسد، لكن مثل هذه التصريحات تم الإدلاء بها من قبل أشخاص لا دور سياسياً لهم لعرض آرائهم الشخصية، لكنها لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة الروسية».

وأضاف جاغاريان أن «روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في سوريا والحكومة السورية الشرعية لهذه البلاد»، مشدداً على أن «مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه». وتابع: «كما أقدر عالياً الجهود المشتركة لأطراف عملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، وبسبب هذه الجهود توقفت العمليات العسكرية في سوريا وتم تمهيد الطريق لبدء المفاوضات. آمل في استمرار العملية السياسية بعد الجائحة».

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية، أنباء تحدثت عن توصل روسيا وإيران وتركيا لاتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

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من جهة أخرى، ذكر المرصد أن الجهة التي نفذت الضربات الجوية التي استهدفت «قاعدة معيزيلة» الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في ريف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية- العراقية لم تضح بعد.

وقال المرصد إن «الاستهداف أسفر عن مقتل سبعة من (عناصر) الميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى تدمير مقر داخل القاعدة». وذكر المرصد أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم ل 14 مقاتلاً.

على صعيد آخر، هرب سبعة من أعضاء تنظيم «داعش» من سجن صغير شمال شرقي سوريا، أمس الأحد، لكن السلطات تمكنت من اعتقال أربعة منهم ولا يزال البحث جارياً عن الثلاثة الباقين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية. وقالت وكالة الأنباء السورية والمتحدث باسم القوات الديمقراطية السورية، مروان قامشلو: إن السجناء فروا من سجن على أطراف بلدة الهول؛ حيث يقع مخيم شاسع يعيش فيه عشرات الآلاف من زوجات وأرامل وأطفال مسلحي «داعش». لكن السجن منفصل عن المخيم.

وقال قامشلو إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أربعة سجناء فارين وتقوم بعمليات بحث للعثور على الثلاثة الآخرين. ولم يذكر جنسيات المسلحين.

(وكالات)