مظاهرات في مدريد احتجاجاً على استمرار القيود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت أكبر مدينتين في إسبانيا مغلقتين، بينما بدأت أغلبية أجزاء البلاد في رفع القيود وإعادة الانفتاح بعد إغلاق طويل لمكافحة جائحة كورونا.

وأبلغت السلطات الصحية الإسبانية سكان مدريد وبرشلونة أن عليهم الانتظار لفترة أخرى، باعتبار أن المدينتين كانتا أكثر المناطق في المملكة تضرراً من الجائحة، وأن المدينتين تحتاجان إلى بعض الوقت لتحسين قدرتهما على خفض الإصابات.

وقابل القادة الإقليميون لمدريد الأمر بالشكوى وبتظاهرات احتجاج شعبية في الأحياء الأكثر تأثراً بالجائحة، وفي مدن مثل سلامنجا وسراقوسة. وحمل المتظاهرون الأعلام الإسبانية، ولافتات كتب عليها «الحرية».

وعبر حزب «فوكس» الإسباني وقادة اليمين المحافظ عن دعمهم للاحتجاجات، وشددوا على ضرورة فتح اقتصاد المدينة لإنقاذ الوظائف. لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في مناشدة للمحتجين في مدريد: إن عليهم أن يضعوا في الاعتبار أهمية السيطرة على الأزمة الصحية، باعتبارها مفتاحاً لحماية اقتصاد البلاد الهش.

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وفي تحذيرين صاعقين منفصلين، قال زعيما دولتين أوروبيتين كبيرتين لمواطنيهما: إنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا التعايش مع فيروس كورونا، وألا ينتظروا أن ينقذهم تطوير لقاح.

وجاءت تحذيرات المسؤولين الأوروبيين الكبيرين بينما بلداهما يعانيان التأثيرات الاقتصادية للجائحة، ويضغط شعباهما بشدة لإعادة فتح الاقتصاد، في حين أن السلطات الصحية في البلدين تحذر من موجة جديدة من الإصابات بالفيروس.

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الذي خضع لضغوط الزعماء الإقليميين، سمح قبل أسابيع من الخطة الزمنية، بفتح المطاعم اعتباراً من اليوم. وقال كونتي لمواطنيه: «إننا نواجه خطراً محسوباً، وفي البال أن المنحنى الوبائي يمكن أن يعود للارتفاع. نواجه هذا الخطر، ونحتاج للقبول به لأننا لو لم نفعل لما استطعنا إعادة الانطلاق مرة أخرى».

من جهته، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تكهن من جانبه أمس بأن اللقاح الموعود ربما لن يتم التوصل إليه أبداً، رغم الجهود العالمية المبذولة لإنتاج لقاح. وكتب جونسون في مقال نشر أمس في صحيفة «ذا ميل»: «أقول إننا يجب ألا ندخر جهداً من أجل إنتاج لقاح آمن وفعال»، لكنه أضاف: «ما زال الطريق أمامنا طويلاً، ويجب أن أكون صريحاً معكم.. إن الجهود في آخر الأمر قد لا تثمر لقاحاً». (أ.ب)