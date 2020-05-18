مئـات الأسمــاء والمحـــاولات لإنـتاج لقــاح مضــاد لـ «كورونــا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من أستراليا والصين شرقاً، إلى الولايات المتحدة غرباً، مروراً بروسيا وأوروبا، تحتدم المنافسة بين المختبرات والباحثين، لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

بات الجميع يتحدث عن لقاحات محتملة واعدة، أسماء زاد عددها على المئة موزعة على دول عدة، يجري الخبراء تجاربهم بها، ومنهم من وصل إلى مراحل متقدمة.

الولايات المتحدة وحدها تقول إن مخابرها طورت 14 لقاحاً محتملاً ضد الفيروس، بينما وافقت إدارتها للدواء والغذاء على ما يعرف بالمسار السريع لشركة «موديرنا ثيرابيوتيك»، لإجراء الاختبارات النهائية على اللقاح.

وهي خطوة يضعها البعض في إطار التسابق على نيل السبق في تطوير اللقاح الذي ينتظره العالم.

باستور: 3 مشروعات لتطوير لقاح

أما في أوروبا، فدول عدة لديها أيضاً لقاحاتها المحتملة: معهد باستور الفرنسي أعلن أنه يعمل على تطوير 3 مشروعات لتطوير لقاح ضد كورونا، من بينها لقاح معدل ضد الحصبة، من المتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل.

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بريطانيا بدورها تجتهد في تطوير لقاحاتها عبر جهود تقودها جامعة أكسفورد، ويقول خبراؤها إن تجاربهم أسفرت عن نتائج واعدة.

115 علاجاً ممكناً

أما وكالة الأدوية الأوروبية فأعلنت أنها تختبر نحو 115 علاجاً ممكناً لفيروس كورونا.

واليابان أقرت في أوائل مايو الحالي استخدام عقار رمديسيفير الذي تنتجه شركة «جيلياد ساينسز» علاجاً لمرض كوفيد-19، ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسمياً في اليابان لعلاج هذا المرض.هي حالة يبدو أن العالم لم يشهد مثلها من قبل، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التفكير في إطلاق منصة، تكون قاعدة بيانات تكنولوجيا طبية على صعيد اللقاحات والأدوية، يمكن من خلالها تشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية. والهدف ضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة كورونا.

أكثر الناس تفاؤلاً يقول إن تطوير لقاح مضاد لكورونا قد يكون بحلول نهاية العام الجاري، لكن المخاوف قائمة من انعدام مساواة محتمل في الحصول على اللقاحات أو الأدوية المقبلة، فعلى عكس الدول الغنية، تعاني الدول الفقيرة أو النامية عدم قدرتها على الحصول عليها.

مخاوف تعززها تجارب سابقة لكنها لا تمحو الحقيقة الأهم حتى اللحظة وهي أن لقاح كورونا «المرتقب» لم يظهر حتى الآن، وكل ما سبق محاولات مستميتة على طريق تحقيق الحلم، لم يتم تأكيد نتائجها حتى الآن. (وكالات)