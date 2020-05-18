«أنف إلكتروني» يشخص أمراض الرئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر باحثون من معهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، شريحة «الأنف الإلكتروني» التي تحتوي على مصفوفتين من 8 أجهزة استشعار، يمكنها تشخيص أمراض الرئة وتستطيع تحليل هواء الزفير، وأمراض الجهاز التنفسي، وهو ما يُسهم في فحوص فيروس «كورونا»، حيث تعتمد الشريحة على الأنابيب النانوية الكربونية المعدلة «سنتس» في عملها؛ إذ يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن في الغشاء المخاطي القصبي، نتيجة عوامل خارجية منها الغازات والجسيمات المتطايرة مثل الغبار والتبغ والكادميوم وجزيئات السيليكون، ما يؤدي إلى تغيير سلبي في وظائف الجهاز التنفسي، حيث يعاني المصاب صعوبة الحصول على الأكسجين اللازم.

وأجرى العلماء دراستهم على 12 عينة من مرضى الانسداد الرئوي المزمن، و9 أفراد أصحاء، وفقاً لقواعد التجارب السريرية. وأثبت الجهاز فاعليته من خلال اكتشاف جميع الأشخاص المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن؛ إذ كشف الجهاز زيادة تركيز ثاني أكسيد النيتروجين في هواء الزفير.

وتجدر الإشارة إلى أن محتوى الغاز أقل من جزيء واحد لكل مليون جزيء من هواء الزفير، مما يشير إلى حساسية عالية لأجهزة الاستشعار المتطورة.