«تنشيطية الجوجيتسو» تستأنف نشاطها الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت منافسات بطولة الجوجيتسو التنشيطية الأولى التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا، في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 60 لاعباً من أبطال الإمارات المشاركين في المعسكر التدريبي المغلق في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، والذي سيستمر حتى 24 مايو/أيار الجاري. وأقيمت البطولة من دون حضور الجمهور، وتوزعت نزالاتها على 3 أبسطة، أشرف عليها 3 حكام معتمدون من الاتحاد.

وتعد بطولة الجوجيتسو الأولى من نوعها في المنطقة منذ إيقاف الأنشطة الرياضية، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث حرص اتحاد الجوجيتسو على إطلاق المبادرات المتعاقبة، ليتوجها بتنظيم المعسكر التدريبي المغلق، والبطولة التنشيطية لتعزيز جاهزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات الرياضية القارية، والعالمية المقبلة.

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وشهدت البطولة 84 نزالاً حماسياً بين اللاعبين، حيث انتهى 23 منها بالإخضاع (الاستسلام)، وتوزّعت النزالات على 14 فئة في منافسات الناشئين والكبار. وأعرب عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والمستوى الفني المتميز الذي أظهره اللاعبون في كل الفئات، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، وأبنائها المخلصين لا تعترف بالمستحيل.

وقال: «إقامة تلك البطولة في هذه الظروف تعكس القيم الحقيقية التي تغرسها رياضة الجوجيتسو في كل ممارسيها، وهي الانضباط، والشجاعة، والصبر، والتحمل، والثقة بالنفس، خاصة أنها جاءت بعد معسكر مغلق راعى العزل الكامل للاعبين لمدة 16 يوماً، اعتباراً من أول مايو/أيار الجاري، وهنا لابد أن أتوجه بالشكر للاعبين والجهاز الفني، والإداريين، وقبلهم أولياء الأمور».

وتابع: «ظن البعض في البداية أن المهمة صعبة لإقامة معسكر مغلق طويل في تلك الظروف، ثم إقامة بطولة، لكن بتضافر الجهود والتخطيط السليم وتضحيات أبنائنا، ومدربيهم، تحول الحلم إلى حقيقة، ونجحنا من جديد في تأكيد أن الرهان على أبناء الإمارات رابح».