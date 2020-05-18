إسرائيل تغلق جمعية فلسطينية في القدس 6 أشهر

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الأحد، جمعية فلسطينية في مدينة القدس لمدة 6 أشهر، واعتقلت مديرتها، بذريعة تنفيذها أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية.

وفي تصريح للأناضول، أفاد الناطق باسم جمعية "تطوع الأمل" (غير حكومية)، أحمد جلاجل، بأنّ "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أرييه درعي، أصدر قرارا بإغلاق الجمعية، لمدة 6 أشهر".

وأشار جلاجل، أن قوة من المخابرات الإسرائيلية اقتحمت مقر الجمعية في بلدة "بيت حنينا"، شمالي القدس، واعتقلت مديرتها سلفيا أبو لين، وعلقت قرار الإغلاق على باب المقر.

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وأوضح أن "ذريعة إغلاق الجمعية هي خرقها لقرار إسرائيلي سابق بعدم تنفيذ نشاطات وأعمال لصالح السلطة الفلسطينية".

وجمعية "تطوع الأمل" مؤسسة أهلية فلسطينية، تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وأكاديمية للأطفال والشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المهمشة بمدينة القدس.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس عموما، وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية، على أنشطتها وفعالياتها، وتم إغلاق العديد منها خلال السنوات الماضية.

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