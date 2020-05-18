الحكومة الليبية تعلن حظر تجول كلي خلال عيد الفطر

وليد عبد الله / الخليج 365



قرر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأحد، فرض حظر تجول كلي خلال أيام عيد الفطر، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.



جاء ذلك في قرار نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عبر فيسبوك.



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والأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، شفاء 7 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 35.



وبهذا يستقر عدد الحالات المصابة بكورونا في ليبيا عند 65، منها 3 وفيات، و35 حالة شفاء، حسب بيانات المركز الوطني.

ولم تعلن السلطات الليبية عن موعد عيد الفطر، لكن يُرجح أن يكون الأحد المقبل أول أيام العيد ولمدة 3 أيام.

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