"نبع السلام".. تدابير أمنية مشددة لضمان الاستقرار شمالي سوريا

شانلي أورفة/ الخليج 365 رفعت القوات المسلحة التركية، مستوى تدابيرها الأمنية في المنطقة المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" شمالي سوريا. وتعمل الوحدات التركية على اتخاذ التدابير من البر والجو باستخدام الكلاب المدربة والدرونات، لمنع محاولات تسلل الإرهابيين. واتخذت القوات تدابير أمنية مشددة خلال الفترة الأخيرة في مدينتي تل أبيض ورأس العين، داخل منطقة عملية "نبع السلام". وبحسب بيان نشرته ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، فإن القوات تقوم بعمليات تفتيش وتفكيك المتفجرات. Advertisements وتواصل القوات التركية أعمالها بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وتخضع السيارات التي تدخل المنطقة وتخرج منها لعمليات تفتيش دقيقة، خاصة فيما يخص الهويات الشحصية والوثائق. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات. واستهدفت العملية تطهير شرق الفرات من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلقت العملية في 17 أكتوبر، بعد اتفاق تركي-أمريكي يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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