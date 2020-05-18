الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم اليمن بـ55 مليون يورو

اليمن/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، عزمه توفير 55 مليون يورو، لدعم مواجهة فيروس كورونا في اليمن.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها بعثة الاتحاد لدى اليمن، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".



وقالت البعثة، إن "الاتحاد الأوروبي حشد أكثر من 15.6 مليار يورو لمساعدة الشركاء على المستوى العالمي لمواجهة كورونا".



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وأشارت إلى أنه سيتم توفير 55 مليون يورو لبناء استجابة أوروبية قوية ومنسقة في اليمن ضمن هذا الدعم.



وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في اليمن 126 بينها 21 وفاة، و4 حالات شفاء، ولا يشمل ذلك الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين البالغة 4، بينها وفاة.



وللعام السادس يشهد اليمن نزاعا خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.