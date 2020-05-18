طرابلس.. ارتفاع قتلى قصف مليشيا حفتر لمبيت النازحين إلى 7

طرابلس/ الخليج 365

ارتفعت، الأحد، حصيلة ضحايا قصف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، لمبيت للنازحين، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، إلى 7 قتلى، و17 جريحا.

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة للحكومة الليبية عبر فيسبوك: "حصيلة القصف الغادر لمليشيا حفتر، السبت، على مبيت النازحين في منطقة الفرناج (جنوب طرابلس)، ارتفعت إلى 7 شهداء و17 جريحا".

وأشار المركز إلى أن من بين قتلى القصف، "الشرطي محمد عياد ضايف، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ المدنيين من القصف".

والسبت، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي، للأناضول: "5 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، إثر سقوط قذائف أطلقتها مليشيا حفتر على المبيت الجامعي".

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وذكر أن القصف تسبب أيضا في "إصابة سيارة إسعاف كانت بالمكان المستهدف".

وأشار الهاشمي، أن "المبيت المستهدف تقطن فيه عائلات نازحة من مناطق الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا حفتر".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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