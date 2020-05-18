ارتفعت، الأحد، حصيلة ضحايا قصف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، لمبيت للنازحين، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، إلى 7 قتلى، و17 جريحا.
وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة للحكومة الليبية عبر فيسبوك: "حصيلة القصف الغادر لمليشيا حفتر، السبت، على مبيت النازحين في منطقة الفرناج (جنوب طرابلس)، ارتفعت إلى 7 شهداء و17 جريحا".
وأشار المركز إلى أن من بين قتلى القصف، "الشرطي محمد عياد ضايف، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ المدنيين من القصف".
والسبت، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي، للأناضول: "5 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، إثر سقوط قذائف أطلقتها مليشيا حفتر على المبيت الجامعي".
وذكر أن القصف تسبب أيضا في "إصابة سيارة إسعاف كانت بالمكان المستهدف".
وأشار الهاشمي، أن "المبيت المستهدف تقطن فيه عائلات نازحة من مناطق الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا حفتر".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلس.. ارتفاع قتلى قصف مليشيا حفتر لمبيت النازحين إلى 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.