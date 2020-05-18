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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوقاية من كورونا .. فكرة صيحة جديدة في عالم الموضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ابتكرت مصممة أزياء إيطالية بدلة نسائية يمكن ارتداؤها عند السفر أو التنقلات، لضمان حماية أكثر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويرجع الفضل لفكرة بدلة الوقاية من الفيروس التاجي للمصممة الإيطالية، مارتا سكارامبي وشقيقتها لوتشيا، مالكتي إحدى ورش الأزياء (أتيليه) في مدينة تورينو الإيطالية، حسب موقع "mashable" الأمريكي.
وصنعت البدلة من المواد التي يستخدمها الأتيليه من الأقمشة المقاومة للماء والمطر (وتر بروف) ومزيج من خامة الحرير، والتي صممت بغطاء رأس (قلنسوة) وسحاب أمامي، ولتغطي الجسم من الرأس إلى القدمين.
وتم تصميم بدلة "فيروس كورونا" خصيصا ليتم ارتداؤها مع قناع واق مطابق لها في اللون، مقاوم للماء، ومتوفرة حاليا باللون الكاكي الفاتح، ويمكن ارتداؤها مع أو بدون ملابس تحتها، ويبلغ سعرها 400 يورو.
وعن قرار الشقيقتين لعرض البدلة للجمهور، قالت لوتشيا: "في البداية صنعنا أنا وشقيقتي البدلة لأنفسنا للاستخدام والحماية الشخصية، ثم ارتديتها أثناء رحلتي في نهاية أبريل/ نيسان الماضي من تورينو إلى نيويورك، حيث يعمل زوجي".
وتابعت: "بمجرد ركوبي الطائرة، أعجب الكثير من السيدات بها، لدرجة أن مضيفة الطيران سألتني عن مكان شرائي لها، وأنها أنيقة للغاية، ومن هنا قررنا عرضها في الأسواق للجمهور".
وأوضحت لوتشيا سكارامبي أن البدلة مناسبة للغاية للنساء اللواتي سيتعين عليهن السفر بالقطار أو بالطائرة أو حتى التنقل في وسائل النقل العام في المدينة، وذلك لحماية جسدهن من الاتصال بالخارج ومن ثم تجنب التعرض لخطر الإصابة بالعدوى.
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