شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تواصل مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مشروع ولى عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة، نشر حساب وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجموعة من الصور لترميم مسجد الجلعود التاريخي بحائل، وعلق الحساب، على الصور، من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل.



أحد المساجد التاريخية فى المملكة

ووكانت الوكالة أكدت فى وقت سابق أن مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» سيعزز الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية فى المملكة، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر فى السنوات الماضية، وذلك بعد أن مرت المملكة العربية السعودية خلال العقود الأربعة الماضية بتنمية عمرانية سريعة، كان من آثارها الاتجاه نحو بناء مساجد حديثة، وإهمال معظم المساجد التاريخية، بل وهدمها فى بعض الأحيان، وبناء مساجد جديدة مكانها، أو ترك المساجد التاريخية والانتقال إلى مساجد حديثة أخرى، ما أدى إلى زوال الكثير منها، حيث الكثير من هذه المساجد يقع فى قرى تراثية معظهما مهجورة، إضافة إلى التأكيد على استعادة أصالتها المعمارية وفقا لمعطيات مواقعها الجغرافية.



ترميم أحد المساجد التاريخية



من تطوير المسجد

وضمت المساجد التى تم ترميمها وتأهيلها فى المرحلة الأولى كل من، مسجد الداخلة (سدير - الرياض)، مسجد الزرقاء (ثرمداء - الرياض)، جامع التويم (التويم - الرياض)، مسجد قصر الشريعة (الهياثم - الرياض)، جامع المنسف (الزلفى - الرياض)، مسجد سديرة ( شقراء - الرياض)، مسجد الصادرة (الطائف - مكة المكرمة)، مسجد البجلى بن مالك (الطائف - مكة المكرمة)، مسجد الحبيش (الهفوف - الشرقية)، مسجد أبوبكر(الهفوف - الشرقية)، مسجد قرية السرو (السرو - عسير)، مسجد النصب (أبها - عسير )، مسجد صدر أيد (النماص - عسير)، مسجد آل عكاسة (النماص - عسير)، مسجد المضفاة (بللسمر - عسير)، مسجد العجلان (بريدة ـ القصيم)، مسجد محمد المقبل (بريدة - القصيم)، مسجد البرقاء (الأسياح - القصيم)، الجامع القديم (عقلة الصقور - القصيم)، مسجد الأطاولة التراثى (الأطاولة - الباحة)، مسجد الظفير التراثى (الباحة)، مسجد قرية الملد التراثية (الملد - الباحة)، مسجد التابوت (جزيرة فرسان - جازان)، مسجد المغيضة (حائل)، مسجد قفار (حائل)، مسجد الجلعود (سميراء - حائل)، مسجد الرحيبين (سكاكا - الجوف)، مسجد الحديثة (الحديثة - الجوف)، مسجد العيساوية (العيساوية - الجوف)، مسجد أبوبكر (ثار - نجران).