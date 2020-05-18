شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضبط هاكرز حاول اختراق نظام وزارة 20 ألف مرة فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الالكترونية بدولة الكويت، من ضبط مواطن هاكرز يعمل في إحدي الشركات المتخصصة في أنظمة البرمجة، حاول علي مدار الـ 48 ساعة الماضية اختراق نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق من الجمعيات التعاونية وفروع التموين لأكثر من 20 ألف مرة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، اعترف المتهم الذى جرى ضبطه فى شقة بمنطقة الشعب البحرى، أن هدفه من ذلك كان محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعى الجمعيات لمآرب أخرى يقصدها، وجار إحالته للنيابة العامة.

Advertisements

وفِي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «القبس»: إن نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية وفروع التموين «moci» تعرض طيلة اليومين الماضيين لأكثر من 20 ألف محاولة للاختراق.

وأضاف المصدر: «تم التنسيق بين وزارة التجارة والجرائم الإلكترونية لمتابعة المخترق ورصده وبالفعل تم الرصد، واستصدار أذونات من النيابة العامة لبعض الهواتف المشكوك في أمرها، وكذلك بعض الأرقام الارضية، حتى توصلت تحريات الضباط إلى معرفة هوية المخترق ومقر إقامته ومقر عمله وعليه تم استصدار إذن من النيابة وتم رصده أثناء خروجه من المنزل لفترة المشي المسموح بها وتم ضبطه ومعه جهازين موبايل.

وتابع المصدر: «تم إحالة المتهم إلي مكتب التحقيق، وبمواجهته بالواقعة التي ارتكبها أقر واعترف بقيامه بالواقعة وأرشد ضباط الجرائم الإلكترونية على مقر أجهزته في منزله الذي استخدمه للاختراق، وأفاد أيضا أن هدفه من ذلك محاولته الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعي الجمعيات لمآرب أخرى، منها إنشاء قاعده بيانات كبيرة لنفسه خاصة بمواطنين ومقيمين عن مساكنهم وهواتفهم، وأمور أخري يقصدها.