شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تحدد مواعيد ومراحل تطبيق «الاختبار التحصيلي» عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي (عن بُعد)، وتتكون مراحل تطبيق الاختبار (تحميل البرنامج، الاختبار التجريبي، إعلان النتائج، الاختبار الفعلي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مراحل الاختبار:

1- تحميل البرنامج:من الثلاثاء 3 شوال 1441 الموافق 26 ماليو 2020، إلى الخميس 5 شوال 1441 الموافق 28 مايو 2020.

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2- الاختبار التجريبي:ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن تحديد موعد الاختبار خلال هذه الفترة من الجمعة 6 شوال 1441 الموافق 29 مايو 2020 إلى الأربعاء 11 شوال 1441 الموافق 3 يونيو 2020

3- إعلان النتائج:السبت 20 وذ القعدة 1441 الموافق 11 يوليو 2020

4- الاختبار الفعلي:الاختبار الفعلي ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن تحديد موعد الاختبار خلال هذه الفترة من الاثنين 16 شوال 1441 الموافق 5 يونيو 2020، إلى الثلاثاء 17 شوال 1441 الموافق 9 يونيو 2020.