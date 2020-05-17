شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: أصبح لدينا مناعة صحية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العامة اللبنانى حمد حسن، اليوم، أن اللبنانيين أصبح لديهم مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، قال الوزير، خلال جولة تفقدية، إن «فيروس كورونا ضج العالم أجمع ودحر اقتصاد الدول الكبرى، لكن نحن رفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية، وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس".

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ودعا الوزير إلى «إرتداء الكمامة في كل الأوقات»، مشيراً إلى أنه «إذا أصبح لدينا مناعة تدريجية ضد فيروس كورونا، فهذا أمر جيد والمطلوب حالياً الالتزام بالتعبئة العامة».

واعتبر أنه «لا يمكننا الانتقال من الإقفال إلى الحياة الطبيعية، إلا بمرحلة انتقالية وهي التي نعيشها حالياً».

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان أمس ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 902 حالة. وكان الحكومة قد فرضت منذ الأربعاء الماضي إغلاقاً كاملاً لمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.