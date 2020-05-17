كورونا.. 18 وفاة في مصر و10 بالسعودية و6 بالإمارات

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في مصر والسعودية والإمارات وموريتانيا، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة، و510 إصابات جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و229، بينها 630 وفاة، و3 آلاف و172 حالة شفاء.

وفي السعودية، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 10 وفيات وألفين و736 إصابة، إضافة إلى شفاء ألفين و56 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 54 ألفا و752، منها 312 وفاة، و25 ألفا و722 حالة تعافٍ.

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وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 6 وفيات و731 إصابة، إضافة إلى شفاء 581 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و358، بينها 220 وفيات، و8 آلاف و512 حالة تعافٍ.

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل 22 إصابة بالفيروس فيما استقر عدد الوفيات عند 4.

وأوضح الزحاف، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62 بينها 4 وفيات و6 حالات شفاء، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و771 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 315 ألف، وتعافى أكثر من مليون و844 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.