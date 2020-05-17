المغرب.. "العدالة والتنمية" يدعو لرفع الحجر الصحي

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

دعا حزب "العدالة والتنمية" المغربي، قائد التحالف الحكومي، الأحد، إلى رفع الحجر الصحي الذي تنتهي المدة المحددة له الأربعاء، ضمن تدابير مواجهة جائحة "كورونا".

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان: "تؤكد الأمانة العامة على الحاجة لرفع الحجر الصحي، باعتباره ضرورة اقتصادية واجتماعية ونفسية".

وأضافت أنها تقدر أن رفع الحجر الصحي "ينبغي أن يتم وفق منهجية تدريجية ومدروسة، تضمن العودة للحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية، مع توفير الضمانات والتدابير الاحترازية اللازمة لتحصين ما تحقق من مكتسبات في مجال التحكم في الجائحة".

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وعبرت أمانة الحزب عن ارتياحها لعدم تسجيل 6 من جهات (محافظات) المملكة (الـ12) حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وتابعت أن "الحالة الوبائية في البلاد تحت السيطرة عموما، مع استمرار بعض البؤر الوبائية".

وكان المغرب أعلن، في 20 مارس/ آذار الماضي، فرض حالة الطوارئ الصحية في المملكة حتى 20 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يمددها إلى 20 مايو/ أيار الجاري.

وسجل المغرب، حتى مساء الأحد، 6 آلاف و870 حالة إصابة بـ"كورونا"، بينها 192 وفاة، و3 آلاف و660 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.